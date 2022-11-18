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السليمانية .. كتاب يحمل صورة "صدام حسين" يثير "استياء" منظمات الابادة الجماعية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-18T12:23:28+0000
السليمانية .. كتاب يحمل صورة "صدام حسين" يثير "استياء" منظمات الابادة الجماعية

شفق نيوز / أثار نشر كتاب (زبيبة والملك) الذي تم نشره في معرض السليمانية الدولي للكتاب بنسخته الرابعة والذي نشرت فيه صورة الرئيس العراقي الأسبق (صدام حسين) على خلاف الكتاب، "استياء" منظمات مهتمة بالإبادة الجماعية في كوردستان.

وقالت تلك المنظمات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "لسوء الحظ ، للسنة الثانية ، يتم عرض كتاب عن مرتكبي الإبادة الجماعية للكورد في معرض الكتاب الدولي في السليمانية. كما هو مذكور على غلاف الكتاب".

ودعت المنظمات وزارة الثقافة والشباب والمديرية العامة لثقافة السليمانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك المراكز التي تنشر الكتب والمطبوعات التي تعرضها في معارض الكتب"، مبينة ان "في العام الماضي ، عُرض في معرض الكتاب الدولي في السليمانية كتاب لمجرم الأنفال (سلطان هاشم) نفى فيه جريمة الأنفال".

وتابع البيان أن "مثل هذه الأعمال، هي إهانة لضحايا الإبادة الجماعية لشعبنا".

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