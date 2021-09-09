السليمانية.. قوة للاتحاد الوطني تقتحم معملاً لنجل رجل أعمال معروف وتصادر معداته

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الخميس باقتحام قوة أمنية خاصة معمل الأسمنت في بلدة طاسلوجة التابعة لمحافظة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة من الفرقة الذهبية و"الكوماندوز" التابعة لشيخ جعفر شيخ مصطفى القيادي في الاتحاد الوطني نائب رئيس اقليم كوردستان صادرت معدات وآليات معمل إنتاج الأسمنت في طاسلوجة.

ووفقا للمصدر فإن المعمل تابع لنجل رجل الأعمال الكوردي المعروف فاروق ملا مصطفى.

ولفت إلى أن معلومات أولية تفيد بأن نجل فاروق ملا مصطفى أحد المقربين من لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك (المعزول) للاتحاد الوطني.

وقال إن ذلك جاء بناءً على حملة أطلقها رئيس الحزب بافل طالباني تحت مسمى الإصلاح في أركان الحزب.