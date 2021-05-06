السليمانية.. قلق من جفاف الحدائق والمتنزهات وريّها يحتاج إلى 6 مليار دينار سنويا

شفق نيوز/ طالبت مجموعة من المنظمات والناشطين الشباب وبحضور مديرية حدائق السليمانية، يوم الخميس، بالاهتمام وسقي الحدائق والمتنزهات والأشجار في الطرق الرئيسية للمدينة للحيلولة دون جفافها.

وقال أيمن غازي مسؤول منظمة الشباب الديمقراطي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "هناك تخوفا وقلقا من جفاف الأشجار في الطرقات والحدائق والمتنزهات بسبب قلة توفير المياه لها، وخاصة في متنزه هواري شار الكبير".

وطالب غازي؛ الحكومة المحلية والمعنيين بتقديم اموال طوارئ لمنع التصحر في المدينة وانقاذ هذه المشاريع الكبيرة والاستراتيجية.

وأضاف أن "هناك 80% من الاشجار قد تتعرض الى الجفاف اذا لم نستطيع ايجاد حل ووقف هذا المد من الجفاف بسبب قلة الأمطار هذا العام وقلة مناسيب المياه في سدود الإقليم مما انعكس سلبا على توفير المياه لهذه الأشجار في الحدائق والمتنزهات".

بدوره؛ قال مدير قسم الحدائق في السليمانية كامران صالح في المؤتمر الصحفي "نحتاج الى مليون لتر ماء في شهور نيسان وأيار وحزيران تؤمن من خلال التناكر الى الحدائق العامة والى الجزرات الوسطية للمدينة، أما أشهر تموز وآب وأيلول وتشرين الأول فنحتاج الى 4 مليون لتر ماء لسقي الحدائق والمزروعات وهي تحتاج الى ميزانيتين سنويا تقدر بـ5 مليار دينار ومليار و100 ألف دينار اخرى لتأمين المياه للحدائق وجزرات الطرق لم تصرف لحد الآن أي مبالغ هذا العام من وزارة المالية في الاقليم"، مطالبا بـ"صرف المبالغ لتأمين المساحات الخضراء للمدينة".