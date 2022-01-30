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السليمانية.. قطع الطريق بين شهرزور وقضاء دربنديخان احتجاجاً على نقص الخدمات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-30T08:54:54+0000
السليمانية.. قطع الطريق بين شهرزور وقضاء دربنديخان احتجاجاً على نقص الخدمات

شفق نيوز/ نظم عدد من الناشطين المدنيين في قضاء شهرزور جنوب شرق السليمانية اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بتقديم الخدمات للقضاء، وأقدم متظاهرون على قطع الطريق الرابط بين شهرزور وقضاء دربنديخان.

وقال هاوري أحمد وهو أحد المحتجين لوكالة شفق نيوز إن "قضاء شهرزور يعاني من تهميش واضح من قبل سلطات السليمانية وهنالك فرق كبير في واقع الخدمات بين ما يقدم لقضاء شهرزور ومناطقه والخدمات التي تقدم في مركز المحافظة أو مناطق أخرى".

وأضاف، أن "على السلطات المعنية الإنصاف في التعامل مع المناطق كافة بطريقة تضمن العدالة والمساواة على أساس المواطنة فقط".

واشار هاوري، إلى أن "القضاء يفتقر إلى الكثير من الخدمات في مقدمتها الكهرباء والوقود اللذان يعدان ضروريين وأساسيين في فصل الشتاء بسبب قسوة الأجواء".

هذا وقد قام عدد من المواطنين الغاضبين بقطع الطريق الرابط بين قضاء شهرزور ودربنديخان تنديدا واحتجاجا على قلة الخدمات.

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