السليمانية.. قطع الطرق وإحراق الإطارات احتجاجاً على نقص مياه الشرب

شفق نيوز/ أقدم العشرات من المتظاهرين الغاضبين من نقص مياه الشرب يوم الأحد على قطع الطرق وإحراق إطارات السيارات في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وخرجت التظاهرة في منطقة "تانجرو" الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شرق مدينة السليمانية احتجاجا على عدم توفر كميات كافية من مياه الشرب منذ خمس سنوات.

وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى خنده محمود لوكالة شفق نيوز، "تظاهرنا اليوم بسبب عدم توفر الماء في الحي منذ 5 سنوات ولم تعالج المشكلة من قبل المسؤولين".

وأضافت "نشتري الماء من خلال التنكرات (سيارات حوضية) وباسعار مرتفعة، ولا نملك الامكانيات؛ أغلبنا يعمل في المزابل، لكن الى متى؟ يجب ان نوصل صوتنا الى المسؤولين الحكوميين".

وأشار محتج آخر اسمه فرهاد عزيز لشفق نيوز، "نريد توفير ماء الشرب للحي فنحن نؤمن الماء من خلال التنكرات بسعر 20 الف دينار وهو مكلف لنا".

وتابع بأن "الحي يضم 700 عائلة، ونعمل في المزابل ونعاني الامراض، والحكومة تقول نحن متجاوزون على الارض، الى اين نذهب ليس لنا بيت اخر نسكن فيه".