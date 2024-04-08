السليمانية.. قصار القامة يطالبون بمساواتهم مع أقرانهم في وسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ طالبت جمعية قصار القامة في السليمانية، يوم الاثنين، حكومة إقليم كوردستان بصرف رواتب ثلاثة أشهر متأخرة من العام الماضي، ودعت الحكومة الاتحادية الى مساواتهم مع أقرانهم في محافظات الوسط والجنوب.

وقال رئيس الجمعية عمر جبار خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "منحنا الشهرية لا تتجاوز 150 الف دينار وهي لا تكفي لابسط متطلبات الحياة، كما أننا لسنا كغيرنا من المواطنين الآخرين فأغلبنا مرضى ولا نستطيع العمل".

وطالب جبار حكومة الإقليم بـ"صرف المنح الثلاث المتأخرة من العام الماضي وذلك لسد جزء من الديون التي ترتبت علينا بسبب تأخير صرفها"، داعيا الحكومة الاتحادية الى إنصافهم ومساواتهم مع أقرانهم في الوسط والجنوب من حيث الرواتب الشهرية كونهم لا يختلفون عنهم بشيء.

وأكد رئيس جمعية قصار القامة، ان "نحو 1000 عائلة من عوائل قصارة القامة تلقت مساعدات بنحو 500 الف خلال شهر رمضان من قبل الخيرين وميسوري الحال ومن هنا نثمن عاليا جهودهم ومساعدتهم لنا خلال هذا الشهر الفضيل".