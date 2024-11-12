السليمانية.. قرار قضائي باعتقال أصحاب المولدات الأهلية في جمجمال

شفق نيوز/ أعلنت قائمقامية قضاء جمجمال في السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر قضائي باعتقال أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية في القضاء، بعد قيامهم بإيقاف تشغيلها.

وأكدت القائمقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار صدر بالتنسيق مع السلطات القضائية، بهدف ضبط الوضع وتوفير الكهرباء للمواطنين.

ووفقاً لمصادر محلية قالت لوكالة شفق نيوز إن أصحاب المولدات طالبوا بزيادة أسعار الاشتراك الشهري، ويشكون من ارتفاع تكلفة الوقود، مشيرين إلى ضرورة تشغيل المولدات يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحاً.

ومع تزايد أسعار "الگاز"، تزداد أعباء تشغيل المولدات الأهلية، مما يخلق تحديات في توفير الكهرباء للمواطنين.