السليمانية.. قتيل وجريح من بيشمركة "كومله" إثر هجوم بـ4 مسيرات

شفق نيوز- السليمانية

أفاد قيادي في تنظيم "كومله"، يوم الأربعاء، بأن هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف مقار التنظيم في محافظة السليمانية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف البيشمركة.

وقال القيادي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم نفذ بواسطة أربع طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت قواعد تنظيم كومله في منطقة زركويز الواقعة على الحدود ضمن السليمانية".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد مقاتلي البيشمركة ويدعى أوميد ويسي، وإصابة مقاتل آخر بجروح".

وأشار القيادي، إلى أن "الهجمات التي استهدفت في الآونة الأخيرة مقار بعض الأحزاب الكوردية المعارضة القادمة من شرق كوردستان والمتمركزة في المناطق الحدودية التابعة لمحافظة السليمانية"، مبيناً أن "هذه الهجمات أسفرت حتى الآن عن مقتل اثنين من مقاتلي البيشمركة وإصابة ثلاثة آخرين".

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف مقار الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة المتمركزة في المناطق الحدودية داخل إقليم كوردستان.