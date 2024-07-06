السليمانية.. قائممقام بينجوين يستقيل من منصبه "طوعاً" ويقترح البديل

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء بنجوين في السليمانية زانا رحمن والذي ينتمي إلى حركة التغيير، يوم السبت، استقالته من منصبه.

وقال رحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "خطاب استقالته أرسله إلى الجهات الادارية وحركة التغيير ومحافظ السليمانية، والآن خطاب استقالته في مجلس الوزراء ويحتاج إلى توقيع وزير الداخلية".

وأضاف رحمن انه "يشغل هذا المنصب منذ عام 2014 وكتب خطاب استقالته طوعاً وكان في هذا المنصب لمدة 10 سنوات"، موضحاً "يجب منح الفرصة لشخص آخر، لأنني لم أستطع القيام بمشاريع كافية ولم يرصدوا الأموال لتمويل المشاريع".

ووفقا لمعلومات خاصة بوكالة شفق نيوز فان حركة التغيير تسعى في الوقت الحالي إلى تعيين شخص آخر في المنصب بعد أن يعطي وزير الداخلية موافقته على خطاب الاستقالة، على الرغم من أن قائممقام القضاء اقترح ترشيح مدير ناحية (نالباريز) لتولي المنصب.