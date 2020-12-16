السليمانية.. إقامة مهرجان لدعم المنتجات المحلية بمشاركة 57 شركة ومعملاً

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات المهرجان السنوي لدعم وتعريف المنتجات المحلية في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بمشاركة 57 شركة ومعملاً محلياً ومشاريع صغيرة.

وقال أحد مسؤولي المهرجان امانج كريم لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان اقيم في معمل السكائر في مدينة السليمانية بمشاركة اكثر من 57 شركة ومعملاً محليا ومركزاً بعرض المواد الغذائية والصحية والاستهلاكية".

وأوضح أن "المهرجان يفتتح من الساعة التاسعة صباحا الى العاشرة مساء ويستمر 5 ايام"، مشيرا إلى أنه "يهدف الى تعريف المواطنين بالانتاج المحلي وكفائته في التنافس مع المنتجات الاجنبية".