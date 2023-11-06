السليمانية.. إقامة معرض للطبخ والفن لدعم طلبة الجامعات والمعاهد (صور)

شفق نيوز/ أقامت منظمة تنمية الشباب، اليوم الاثنين، معرضاً للأعمال اليدوية لطلبة الجامعات بهدف دعم الطلبة اقتصادياً عبر المشاريع الصغيرة.

وقال ميوان قرداغي رئيس منظمة تنمية الشباب في السليمانية، وهي احدى منظمات المجتمع المدني المختصة بمجال تمكين الشباب، في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المعرض يتضمن عرض أعمال يدوية وفنية وأزياء ومأكولات كوردية فلكلورية جميعها محلية الصنع من قبل طلبة الجامعات".

واضاف ان "المعرض يضم قرابة 50 مشاركاً من مختلف جامعات ومعاهد السليمانية والذي يهدف إلى دعهم اقتصادياً من خلال توفير السوق للمشاريع الصغيرة".

وبيّن أن "المعرض الذي أقيم في ساحة سراي السليمانية سيكون لمدة يومين وستكون الأسعار مناسبة ومدعومة"، داعياً المواطنين الى "المشاركة في هذه السوق كونه مشروع داعم للشباب".