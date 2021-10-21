السليمانية في مواجهة هجمة وبائية شرسة.. لاخيار إلا اللقاح

شفق نيوز/ حذر اطباء في السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، من استمرار شراسة وباء فيروس كورونا في المحافظة، مشيرة إلى اكتظاظ المستشفيات بالمصابين "غير الملقحين".

وشهدت مستشفيات السليمانية خلال الأيام الماضية، ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاصابات بفيروس كورونا، ما دفع لاستنفار كافة الأجهزة الصحية في المحافظة.

وقال مدير مستشفى شهيد علي في السليمانية الدكتور ازاد هورامي، لوكالة شفق نيوز، إن الوضع الوبائي في السليمانية ليس في أفضل حال بسبب قلة الالتزام بالاجراءات الوقائية، مبيناً أن اغلب المستشفيات مكتظة بالمصابين بالفيروس وغير قادرة على استقبال اعداد اضافية منهم.

واضاف هورامي، أن اغلب الحالات المصابة تقع ضمن الحالات الحرجة والواقعة تحت العناية المركزة، مشيراً إلى أن الاشخاص المصابين بالفيروس في المرحلة الراهنة هم من غير الملقحين.

وشدد هورامي، ضرورة توجه جميع المواطنين إلى منافذ التلقيح وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مؤكداً أنها الطريقة الامثل لمواجهة استمرار انتشار الوباء.

من جانبه أفاد مسؤول اعلام المديرية العامة لصحة السليمانية سامان شيخ لطيف، عبر تصريح مقتضب، بوفاة ثمانية مواطنين جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وكان رئيس فريق مواجهة فيروس كورونا في السليمانية الدكتور هيرش حيدر، أشار إلى أن المحافظة تشهد نسبة مرتفعة من الاصابات بفيروس كورونا منذ اكثر من اسبوع، لافتاً إلى أن وجود اعداد كثيرة من المصابين في ردهات المستشفيات بسبب تردي اوضاعهم الصحية.

واضاف في بيان صحفي امس، أن قسماً من هؤلاء المصابين هم من الشباب، وهذا يعود الى عدم التزام الشباب بالتعليمات الصحية واهمال موضوع استلام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.