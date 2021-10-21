سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية في مواجهة هجمة وبائية شرسة.. لاخيار إلا اللقاح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-21T09:08:15+0000
السليمانية في مواجهة هجمة وبائية شرسة.. لاخيار إلا اللقاح

شفق نيوز/ حذر اطباء في السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، من استمرار شراسة وباء فيروس كورونا في المحافظة، مشيرة إلى اكتظاظ المستشفيات بالمصابين "غير الملقحين".  

وشهدت مستشفيات السليمانية خلال الأيام الماضية، ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاصابات بفيروس كورونا، ما دفع لاستنفار كافة الأجهزة الصحية في المحافظة.

وقال مدير مستشفى شهيد علي في السليمانية الدكتور ازاد هورامي، لوكالة شفق نيوز، إن الوضع الوبائي في السليمانية ليس في أفضل حال بسبب قلة الالتزام بالاجراءات الوقائية، مبيناً أن اغلب المستشفيات مكتظة بالمصابين  بالفيروس وغير قادرة على استقبال اعداد اضافية منهم.  

واضاف هورامي، أن اغلب الحالات المصابة تقع ضمن الحالات الحرجة والواقعة تحت العناية المركزة، مشيراً إلى أن الاشخاص المصابين بالفيروس في المرحلة الراهنة هم من غير الملقحين.

وشدد هورامي، ضرورة توجه جميع المواطنين إلى منافذ التلقيح وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مؤكداً أنها الطريقة الامثل لمواجهة استمرار انتشار الوباء.

من جانبه أفاد مسؤول اعلام المديرية العامة لصحة السليمانية سامان شيخ لطيف، عبر تصريح مقتضب، بوفاة ثمانية مواطنين جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. 

وكان رئيس فريق مواجهة فيروس كورونا في السليمانية الدكتور هيرش حيدر، أشار  إلى أن المحافظة تشهد نسبة مرتفعة من الاصابات بفيروس كورونا منذ اكثر من اسبوع، لافتاً إلى أن وجود اعداد كثيرة من المصابين في ردهات المستشفيات بسبب تردي اوضاعهم الصحية.

واضاف في بيان صحفي امس، أن قسماً من هؤلاء المصابين هم من الشباب، وهذا يعود الى عدم التزام الشباب بالتعليمات الصحية واهمال موضوع استلام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

related

السليمانية تقترب من افتتاح المستشفى الألماني لمصابي كورونا

Date: 2021-04-03 11:50:37
السليمانية تقترب من افتتاح المستشفى الألماني لمصابي كورونا

كورونا تتسبب بخسائر "كبيرة" لمحال بيع المعسل في السليمانية

Date: 2021-04-10 15:10:36
كورونا تتسبب بخسائر "كبيرة" لمحال بيع المعسل في السليمانية

السليمانية.. افتتاح قسم خاص لإجراء فحص كورونا بـ3 آلاف دينار فقط

Date: 2021-04-05 09:59:55
السليمانية.. افتتاح قسم خاص لإجراء فحص كورونا بـ3 آلاف دينار فقط

السليمانية.. تعافي نحو سبعة آلاف مصاب من فيروس كورونا خلال شهر واحد

Date: 2020-11-02 18:36:44
السليمانية.. تعافي نحو سبعة آلاف مصاب من فيروس كورونا خلال شهر واحد

مدير مستشفى في السليمانية: إصابات كورونا ارتفعت بنسبة 50% خلال آذار

Date: 2021-03-29 09:54:37
مدير مستشفى في السليمانية: إصابات كورونا ارتفعت بنسبة 50% خلال آذار

السليمانية تجهز مستشفى لمواجهة كورونا في 10 أيام

Date: 2020-02-27 20:39:22
السليمانية تجهز مستشفى لمواجهة كورونا في 10 أيام

السليمانية.. مؤسسة صحية تتوقع انحسار الإصابات بكورونا نهاية رمضان المقبل

Date: 2021-04-06 11:20:11
السليمانية.. مؤسسة صحية تتوقع انحسار الإصابات بكورونا نهاية رمضان المقبل

كوردستان تعلن اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

Date: 2020-03-10 09:33:49
كوردستان تعلن اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية