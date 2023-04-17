السليمانية.. فلاحو "كيله سبي" ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإنصافهم ويتوعدون بـ"التصعيد"

شفق نيوز/ نظم عدد من الفلاحين من أصحاب العقود الأراضي في منطقة "كيله سبي" بالسليمانية، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويضهم عن عقود اراضيهم التي تم استثمارها من قبل مستثمرين، محذرين من "خطوات تصعيدية".

وقال كمال محمد ممثل الفلاحين المحتجين لوكالة شفق نيوز إن "قرابة (50) فلاحاً من منطقة "كيله سبي" في السليمانية كانوا يمتلكون عقوداً زراعية بعشرات الدونمات الا انها تم استغلالها من قبل مستثمرين دون تعويض الفلاحين".

واضاف كمال ان "مجموعة من الفلاحين تم تعويضهم من قبل الشيخ جعفر ووزارة البيشمركة ب(75) متراً عن كل دونم زراعي والذي يبلغ عددهم قرابة (30) فلاحاً، اما نحن المتبقين فلم يحسم أمرنا علما اننا طالبنا كثيرا ووعدنا من قبل مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان الا انه لم يتم الايفاء بالوعود".

وبين ان "الفلاحين تم دعوتهم من قبل الاتحاد الوطني للنظر في قضيتهم ومن المؤمل ان يلتقوا برئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني لحسم موضوعهم".

وطالب كمال الجهات المعنية بحسم موضوع الفلاحين وتعويضهم أسوة باقرانهم الفلاحين الآخرين حتى لا ينجروا باتجاه خطوات التصعيد".