السليمانية.. "فتيات كوردستان" يُطلقن فرقتهن الموسيقية للحفاظ على التراث الفني الكوردي (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مجموعة من العازفات الكورديات في مدينة السليمانية، يوم الاثنين، عن تأسيس "فرقة فتيات كوردستان الموسيقية"، بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي والفني الكوردي وتعزيز دور المرأة في المجال الثقافي.

وجرى الإعلان عن تأسيس الفرقة خلال مراسم أقيمت في مؤسسة كريم علكة في السليمانية، بحضور عدد من الأدباء والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي، حيث أكدت الجهات المنظمة أن المشروع يهدف إلى إيلاء اهتمام أكبر بالموسيقى والفنون الكوردية في عموم أجزاء كوردستان.

وقال مدير مؤسسة كريم علكة، شاخوان صديق، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن تأسيس الفرقة يمثل خطوة من شأنها أن تنقل مجال الغناء والموسيقى الكوردية في السليمانية وإقليم كوردستان إلى مرحلة فنية جديدة، مبيناً أن الهدف الرئيس للمجموعة يتمثل في إحياء الأغاني والفلكلور الكوردي الأصيل.

وأضاف أن الفرقة تتألف من مجموعة من العازفات الموهوبات، مشيراً إلى أن المؤسسة تتولى رعاية المشروع، وأن مهمة الفرقة تتركز على صون التراث الموسيقي الكوردي بمختلف ألوانه وموروثه في جميع أجزاء كوردستان.

من جانبه، قال المشرف على فرقة فتيات كوردستان، هوكر محمد، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن تأسيس الفرقة جاء انطلاقاً من الإيمان بقدرات المرأة الكوردية وأهمية دورها في حماية وتطوير الإرث الفني والثقافي للشعب الكوردي.

وأوضح أن الموسيقى تعد لغة عالمية قادرة على إيصال رسائل السلام والوحدة والتقارب بين الشعوب، مؤكداً سعي الفرقة إلى خدمة كوردستان من خلال الفن وتعزيز حضور المرأة في المشهد الثقافي.

وأشار محمد إلى أن أبواب الفرقة مفتوحة أمام جميع العازفات الموهوبات من مختلف مدن ومناطق كوردستان دون تمييز، لافتاً إلى أن المشروع لا يقتصر على جمع عدد من الموسيقيات فحسب، بل يحمل رسالة تدعو إلى الوحدة والثقة بالنفس وإبراز دور المرأة إلى جانب الرجل في الحفاظ على الموسيقى والفنون الكردية وتطويرها.