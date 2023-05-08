السليمانية.. إغلاق 75 مكاناً عاماً وإتلاف 44 طناً من السلع الفاسدة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قائممقامية قضاء السليمانية، يوم الاثنين، إغلاق 75 محلاً ومكاناً عاماً وإتلاف 44 طناً من المواد الغذائية والسلع الفاسدة وغير الصحية، وجباية 145 مليونا و600 ألف دينار كغرامات مالية خلال شهر نيسان الماضي.

وأصدرت إدارة قائممقامية السليمانية إحصائيات لجان المتابعة والبحث للثلاثين يوما الماضية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، مبينة أنه تمت زيارة 8701 مكاناً وتسجيل 1180 مخالفة.

وأشارت الإحصائيات إلى إغلاق 75 محلا ومكانا عاما لعدم التزامها بالإرشادات الصحية، وفتح تسجيل 15 دعاوى قانونية بحق المخالفين، وتوجيه 459 إيصالات إنذار لمخالفين آخرين .

وتم خلال الثلاثين يوما الماضية بحسب الإحصاءات، إتلاف 44 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وفاسدة وجباية 145 مليوناً و 600 ألف دينار كغرامات مالية من المخالفين وإدراجها على الإيرادات العامة للمحافظة .