السليمانية.. إغلاق 13 موقعاً مخالفاً ومصادرة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

شفق نيوز/ أعلنت قائمقامية السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أكثر من سبعة آلاف جولة تفتيشية خلال شهر واحد بواسطة لجانها، أسفرت عن إغلاق 13 موقعاً مخالفاً، كما تمت مصادرة 11 طناً و755 كيلوغراماً من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة، إضافة إلى تحرير مئات المخالفات الصحية.

وقالت إدارة قائمقامية السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجان المشتركة التابعة لقائمقامية السليمانية أجرت 7,230 جولة تفتيشية في الشهر الماضي ضمن جهودها لحماية صحة المواطنين، وخلال هذه الجولات، تم رصد 392 مخالفة صحية، وإغلاق 13 موقعاً تبين مخالفتها للإرشادات والتعليمات الصحية".

وأشارت إلى أنه "وفقاً لإحصاءات اللجان، تم إصدار 191 إنذاراً للمتاجر والمنشآت غير الملتزمة بمعايير السلامة الصحية، وذلك خلال شهر أكتوبر من هذا العام".

وبيّنت أن "اللجان تمكنت من مصادرة 11 طناً و755 كيلوغراماً من الأغذية الفاسدة، حيث تم التخلص منها لمنعها من التداول في الأسواق. وتم فرض غرامات مالية تجاوزت 48 مليون دينار عراقي على المخالفين".

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي القائمقامية لتعزيز الرقابة الصحية على الأسواق والمنشآت التجارية للحد من تداول المواد غير الصالحة، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان التزام المحلات بالمعايير الصحية.