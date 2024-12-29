السليمانية.. إغلاق أسواق العملات لـ"ثلاثة أيام" بمناسبة رأس السنة الميلادية

شفق نيوز/ أعلنت مجلس سوق البورصة في السليمانية عن إغلاق أسواق تداول العملات (بما في ذلك سوق الدولار بالسليمانية) لمدة ثلاثة أيام بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وذكر بيان صادر عن المجلس ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بناءً على طلب غالبية تجار أسواق العملات، ستتوقف الأسواق رسميًا عن العمل خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وذلك بمناسبة بداية العام الجديد.

وأكد البيان أن الأسواق ستُعاود نشاطها يوم السبت الموافق 4 يناير 2025.

عادةً ما تُغلق أسواق العملات في بعض المدن والمناطق بمناسبات محددة، مثل الأعياد الدينية أو رأس السنة الميلادية، لإتاحة الفرصة للعاملين والتجار للاحتفال أو الحصول على إجازة.

و في السليمانية، تُعتبر سوق العملات، وخاصة سوق الدولار، من المرافق الاقتصادية المهمة التي تشهد حركة واسعة، ما يجعل أي قرار بإغلاقها أمرًا ملحوظًا ويؤثر على النشاط التجاري في المنطقة.