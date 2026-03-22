السليمانية.. غزارة الأمطار ترفع الخزين المائي في سد دوكان

شفق نيوز- السليمانية

كشف مدير الأنواء الجوية والرصد الزلزلي في محافظة السليمانية، جوهر حملاو، يوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في كميات الأمطار المتساقطة خلال الأيام الماضية، مقارنة بالعام الماضي.

وقال حملاو، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "كمية الأمطار التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 99.5 ملم، ما رفع إجمالي كميات الأمطار المسجلة لهذا الموسم إلى 760.4 ملم".

وأضاف أن "هذه الأرقام تمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل 307.6 ملم فقط"، مبيناً أن "الموسم الحالي يُعد من المواسم الغزيرة بالأمطار في المحافظة".

وأشار حملاو إلى أن "منطقة بنجوين والمناطق المجاورة لها سجلت أعلى معدلات هطول هذا العام، حيث تجاوزت كمية الأمطار فيها 1250 ملم"، لافتاً إلى أن "منطقة كرميان كانت الأقل تسجيلاً للأمطار، إذ بلغت كمياتها أكثر من 350 ملم".

من جانبه، قال مدير عام سد دوكان، كوجر جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "مناسيب مياه سد دوكان ارتفعت بنحو 17 متراً منذ بداية العام".

وأوضح أن "هذه الزيادة تُعد ضمن الحدود الطبيعية، ولا تُعتبر مرتفعة أو منخفضة إذا ما قورنت بالمعدلات العامة"، مؤكداً أن "وضع الخزين المائي في السد مستقر، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق أو تتجاوز التوقعات الطبيعية".

وكان سد "كسنزان" في محافظة أربيل قد شهد اليوم الأحد، امتلاءً كاملاً عقب موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ما أدى إلى تدفق المياه الزائدة عبر مساراتها الطبيعية باتجاه المناطق المحيطة.

وكانت مناطق عدة في مدن إقليم كوردستان، ومدن عراقية أخرى قد شهدت تساقط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه والسدود، فضلاً عن اجتياح السيول لمناطق متفرقة من هذه المدن.

وحذّرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، في وقت سابق يوم الأحد، من موجة أمطار غزيرة تضرب مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي.