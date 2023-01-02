السليمانية.. عملية أمنية مشتركة في سنگاو لـ"ضمان الأمن والاستقرار" (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش السليمانية اليوم الاثنين، قيام قوات العمليات التابعة لوكالة الأسايش التابعة لحكومة إقليم كردستان، والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب (CTG)، وقيادة قوات الكوماندوز الكردستانية ، واللواء 711 التابع لقوات البيشمركة السابعة وقوات التحالف ، تنفيذ عمليات جوية وبرية واسعة النطاق في حدودة منطقة سنگاو.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "القوات المشتركة أجرت العملية المشتركة في الخامسة من صباح يوم الاثنين 2 يناير 2023 وغطت كامل حدود سنكاو واستمرت حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه".

واضاف البيان انه وبحسب المعلومات، كان الغرض من هذه العملية هو ضمان الأمن والاستقرار لاهالي المنطقة ، ونتيجة لعمليات التفتيش المكثفة التي قامت بها القوات المشتركة شعر المواطنين بالسلام والأمن في منطقة سنگاو التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

واكد البيان أهالي سنگاو اطمئنوا بأن حدودهم تخضع للسيطرة والحماية.