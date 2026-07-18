السليمانية.. أعمدة الدخان تغطي تاسلوجة إثر احتراق صهريج (صور وفيديو)

شفق نيوز- السليمانية

أفاد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية، آرام علي، يوم السبت، بتصاعد سحابة كثيفة من الدخان الأسود في ناحية تاسلوجة التابعة لمحافظة السليمانية، إثر اندلاع حريق في صهريج محمّل بالوقود.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن صهريجاً لنقل المشتقات النفطية اشتعلت فيه النيران قبل وقت قصير في منطقة تاسلوجة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود غطت سماء المنطقة.

وأضاف أن الحريق في الصهريج هو السبب وراء الدخان الكثيف الذي شوهد من مسافات بعيدة، فيما لم تتوفر حتى الآن معلومات عن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الخسائر، كما لم تُسجل أي معلومات رسمية بشأن وقوع إصابات.