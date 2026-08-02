السليمانية.. عمال جباية كهرباء يحتجون للمطالبة بتثبيتهم ويهددون بالتصعيد

شفق نيوز- السليمانية

نظم عمال جباية العدادات في مديرية كهرباء محافظة السليمانية، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بتحويلهم من نظام الأجور اليومية إلى عقود رسمية، ملوحين بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال دلشاد أحمد، أحد المحتجين، لوكالة شفق نيوز، إن العاملين في جباية العدادات يواصلون أداء مهامهم منذ أربع سنوات "ليلاً ونهاراً" بصفة عمال بالأجور اليومية، رغم مساهمتهم في تحصيل جزء كبير من إيرادات محافظة السليمانية.

وأضاف أن عدداً كبيراً من العاملين يحملون شهادات جامعية، إلا أنهم ما زالوا يُعاملون وفق صفة عملهم الحالية، مطالباً باعتماد مؤهلاتهم العلمية عند تثبيتهم أسوة بموظفي المؤسسات الحكومية الأخرى.

وأوضح أن أبرز مطالب المحتجين تتمثل في تحويلهم من نظام الأجور اليومية إلى عقود رسمية، واعتماد التحصيل العلمي في تحديد درجاتهم الوظيفية، إلى جانب مخاطبة الجهات الاتحادية في بغداد لضمان حقوقهم الوظيفية، باعتبارهم يعملون في أحد القطاعات الخدمية المهمة في إقليم كوردستان.

وأشار أحمد، إلى أن المحتجين سيلجأون إلى خطوات تصعيدية، تشمل تنظيم تظاهرات واعتصامات والتوقف عن العمل، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، لافتاً إلى أن عدد العاملين في جباية العدادات في محافظة السليمانية يبلغ نحو 650 عاملاً، يؤدون مهامهم بشكل متواصل بما يسهم في تعزيز إيرادات المحافظة.