السليمانية على موعد مع مهرجان الأدب العالمي

شفق نيوز/ من المقرر أن تنطلق يوم غد الأحد، فعاليات مهرجان الأدب العالمي الأول في السليمانية باقليم كوردستان، بمشاركة عدد كبير من الأدباء والشعراء من مختلف ارجاء العالم.

وقال مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية محسن أديب في مؤتمر صحفي حضرته، وكالة شفق نيوز، إن األمهرجان يمثل ثورة للنهوض بالكلمة الكوردية واللغة الكوردية وسيستقطب دراسات وبحوث من شأنها النهوض بواقع اللغة.

وأضاف أن المهرجان سيستمر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق ٢٦ كانون الأول الجاري، ولغاية ٢٨ كانون الأول في قاعة الفن بمدينة السليمانية، موضحاً أن المهرجان سيتضمن ستة جلسات مختلفة.

وأشار إلى أن المهرجان سيناقش بحوث ودراسات حول الشعر والقصة والرواية والمسرح من قبل ادباء وشعراء و مفكرين عالميين.