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السليمانية.. عطل فني لمركز علاجي يهدد حياة المئات من مرضى السرطان (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-26T13:48:10+0000
السليمانية.. عطل فني لمركز علاجي يهدد حياة المئات من مرضى السرطان (صور)

شفق نيوز/ أعلن مركز "ژيانوه" لعلاج الأمراض السرطانية بالإشعاع في السليمانية، يوم الثلاثاء، التوقف عن العمل بسبب عطل في اجهزة الاشعاع.

ويمثل مركز "جيانوه" أحد المراكز المهمة الرئيسية الثلاثة لعلاج المصابين بامراض السرطان.

وقال كاوين احمد، وهو احد المصابين بالسرطان، الذي تم تشخيص علاجه بالإشعاع، لوكالة شفق نيوز، انه زار المركز اليوم وتفاجئ بخبر توقف المركز عن العمل وإيقاف الخدمات التي يقدمها لآلاف المرضى والمصابين بأمراض السرطان.

وأضاف "الوضع المادي لا يسمح لي و للكثيرين من اخذ العلاج من المراكز الأهلية او خارج البلاد وتوقف المركز يمثل كارثة لنا لهذا نطالب بعودة عمل المركز لأنه يمثل وسيلة لبقائنا على قيد الحياة".

بدوره أوضح مدير مركز "ژيانوه" بمو محسن، لوكالة شفق نيوز، ان "المركز يحتوي جهازين رئيسيين وقد تعطلا عن العمل ولا توجد لدينا الأموال الكافية لصيانة تلك الأجهزة وصيانتها باهظة الثمن".

واشار الى ان "توقف عمل تلك الاجهزة قد يتسبب بوفاة عدد كبير من المصابين بامراض السرطان لهذا تعد صيانتها ضرورية لحياة المئات من المرضى".

وبين محسن ان "المركز تعاقد مع شركة متخصصة بالصيانة لكن منذ أكثر من عامين لم تتسلم الشركة مستحقاتها لهذا توقفت عن العمل".

ولفت إلى أن "المركز يعد احد المراكز التخصصية للعلاج الإشعاعي وهو احدى الطرق الثلاث لمعالجة المصابين بالسرطان".

وطالب محسن الجهات المعنية والخيرين بصيانة تلك الأجهزة التي تعد ضرورة لحياة مئات المرضى.

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