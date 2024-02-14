السليمانية.. عشرات المواطنين يتظاهرون لحسم مصير قطع أراضٍ سكنية (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المواطنين في السليمانية، يوم الأربعاء، أمام رئاسة بلديات المحافظة للمطالبة بحسم مصير قطع الأراضي السكنية التي منحتها لهم وزارة البيشمركة قبل سنوات عدة.

وقال أنور سلام، أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إنه "قبل سنين قامت وزارة البيشمركة بتوزيع نحو 35 ألف قطعة أرض لمنتسبيها ولقوات مكافحة الإرهاب، وفي حينها قام البعض ببيع تلك الأراضي لمواطنين آخرين، لكن لغاية الآن لم يتم تمليك هذه الأراضي لأصحابها، ورغم العديد من التظاهرات إلا أن بلدية السليمانية لم تتخذ أي إجراء بهذا الصدد".

وأضاف أن "بلدية السليمانية تريد الآن تمليك الأراضي بأسماء منتسبي البيشمركة الذين منحتهم الوزارة هذه الأراضي على الرغم من أنها أصبحت الآن ملكاً لأشخاص آخرين بعض على قيد الحياة، لكن هناك من توفى منهم، لكن البلدية تصرّ على تسجيلها باسم من مُنحت لهم من وزارة البيشمركة".

وأكد سلام "قمنا بزيارة مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان ومكتب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني و مركز تنظيمات السليمانية وبلدية السليمانية لمرات عديدة وطرح مشكلتنا، لكن دون جدوى".

وطالب سلام بلدية السليمانية بالبت بمصير هذه الأراضي التي تحول بعضها لمشاريع تجارية ومنازل سكنية وبعضها متروكة لغاية الآن بانتظار قرار الحكومة.