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السليمانية.. عرض قصص حقيقية بتقنية "3D" لنساء معنفات (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-04T16:25:49+0000
السليمانية.. عرض قصص حقيقية بتقنية "3D" لنساء معنفات (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم السبت، فعالية عرضت خلالها قصص حقيقية لنساء تعرضن للعنف في كوردستان بمناسبة الأسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت الناشطة هوراس احمد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز إن مجموعة من المنظمات المحلية و العالمية أقامت هذا النشاط والذي يتضمن عرض قصص حقيقية لعدد من النساء اللواتي تعرضن للعنف وبطريقة (3D) أمام الحديقة العامة وسط السليمانية.

وإضافة هوراس أن النشاط مثل خطوة مهمة لتجسيد حجم المعاناة الكبيرة التي تعانيها المرة الكوردية خصوصا والمرة الشرقية عموما نتيجة للاعراف والعادات القبلية والمجتمعية.

وطالبت هوراس المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف كل مظاهر العنف ضد المراة.

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