السليمانية.. إعتقال والد إرهابي فجر نفسه بسيارة مفخخة على قوات البيشمركة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (أمن) غرب السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال "ارهابي" شارك هو وابنائه الثلاثة في عمليات لصالح تنظيمي القاعدة وداعش ضد قوات البيشمركة والتحالف الدولي، مبينا أن الاعتقال حصل في ناحية گوباله التابعة للمحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا على وجود معلومات دقيقة مبكرة لقوات اسايش غرب السليمانية وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تمكنت قوات الاسايش من اعتقال الارهابي (ح. ج. م.) والد الارهابي (ع. ح. ج.) المعروف بـ(عبود) والذي ظهر في مقطع مصور عام 2015 مع الارهابي الكبير الملا شوان وأرسله بسيارة نوع فورد ملغومة ليفجرها بقوات البيشمركة"، لافتة إلى أن "قوات اسايش غرب السليمانية تمكنت من اعتقاله في عملية خاصة جرت يوم 14 أيلول الحالي في ناحية گوباله".

واوضح البيان ان "الارهابي (ح. ج. م.) في الأصل من أهالي محافظة صلاح الدين قضاء الشرقاط، انتمى عام 2005 الى تنظيم القاعدة الارهابي، وكان مكلفاً باخلاء الأسلحة وإعداد مادة TNT لتفجيرها على قوات التحالف الدولي"، مبينا انه في "عام 2014 ومع تأسيس تنظيم داعش الإرهابي التحق به مع ثلاثة من ابنائه وهم كل من (ع.) و(ب.) و(م.) والذين أصبحوا من مسلحيها".

وتابع البيان، أنه "بعد سقوط داعش هربوا من صلاح الدين الى الموصل، وتوجه الإرهابي المذكور بعدها الى دير الزور وسكن هناك فترة توجه بعدها إلى تركيا ليعود في نهاية عام 2020 الى العراق، وتوجه الى اقليم كوردستان واختبأ في محافظة السليمانية وغير محل إقامته سبع مرات لحين القبض عليه".

وأضاف البيان أن "أولاد هذا الإرهابي كان مصيرهم كالاتي: قام الارهابي (ع. ح.) المعروف بـ(عبود) بتفجير نفسه في عملية انتحارية بقوات البيشمركة، أما الإرهابي (ب. ح.) فقد قتل في غارة جوية في الموصل، واخيرا الإرهابي (م. ح.) فقد هرب بعد سقوط داعش في العراق وسوريا الى تركيا ليسكن هناك".

واشار البيان الى انه بقرار من القاضي فقد تم احتجاز الإرهابي (ح. ج. م.) استنادا الى المادة ٢ من قانون مكافحة الإرهاب، مبينا أن التحقيقات معه مستمرة.