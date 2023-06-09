السليمانية .. إعتقال مبتز فتيات هدد إحداهن بنشر فيديو خاص بها واخذ منها 8 آلاف دولار وذهب

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الجمعة، أن مفارز مركز شرطة "زاريان" التابع لقسم شرطة قضاء "سيد صادق" ألقت القبض على شخص بتهمة تهديده لفتاة بنشر صور ومقاطع فيديو خاص بها.

وأوضحت الشرطة في بيان اليوم، أنه بعد رفع دعوى قضائية ضد متهم هدد بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة لفتاة، وكذلك تسلمه منها مبلغاً مالياً مقداره 8 آلاف دولار، وكمية من الذهب شرعت قوات الشرطة على الفور بالتحقيق للعثور على المتهم واعتقاله.

ووفقا للبيان فإنه بعد استحصال قرار القاضي ، تم العثور على المتهم في وقت قصير واعتقاله من قبل ضباط مركز شرطة "زاريان" التابع لقسم شرطة سعيد صادق.

وأضاف البيان أن المتهم اعترف بجرمه وأنه من أرباب السوابق، وأعترف أيضا بأخذه المال والذهب من عدة فتيات أخريات تحت تهديد نشر صور ومقاطع فيديو خاصة.

وتابع البيان أنه في الوقت الراهن، أوقف المتهم المدعو (ح، س، م) بقرار من القاضي وفقا للمادة الثانية من قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصال، ولا تزال التحقيقات جارية معه.