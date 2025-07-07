السليمانية.. عاصفة هوائية تطيح بأشجار وتتسبب بانقطاع الكهرباء (صور)

شفق نيوز - السليمانية

تسببت العاصفة الهوائية العنيفة التي ضربت محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها أمس الأحد، في كسر عدد من الأشجار الكبيرة، إلى جانب تضرر منظومة الكهرباء داخل المدينة وخارجها، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.

وذكرت مديرية كهرباء السليمانية، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إنه "بناءً على بيانات قسم السيطرة والتوزيع في المديرية العامة، فإن العاصفة التي اجتاحت حدود محافظة السليمانية الليلة الماضية، تسببت في خروج 19 فيدراً كهربائياً عن الخدمة داخل المدينة، إلى جانب 6 فيدرات خارج المدينة".

وأوضحت المديرية، أن "فرق الصيانة الطارئة تواصل العمل حالياً لإصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن".

وتأتي هذه الأضرار في ظل استمرار تأثيرات العاصفة الهوائية على أجواء السليمانية، وسط جهود ميدانية متواصلة من فرق الكهرباء لمعالجة الخلل وضمان استقرار الخدمة مجدداً.