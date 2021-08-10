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السليمانية: إعادة فرض الحظر الشامل لن يحد من الإصابات بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-10T09:41:02+0000
السليمانية: إعادة فرض الحظر الشامل لن يحد من الإصابات بكورونا

شفق نيوز/ رفض رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال أبو بكر يوم الثلاثاء فكرة إعادة فرض الحظر الشامل للتجوال بهدف الحد من الإصابات بفيروس كورونا في ظل تفشي متحور "دلتا".

وقال أبوبكر في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن "إعادة فرض الحظر الشامل للتجوال ليس حلا لمواجهة الوباء"، مردفا بالقول ان "الاهم من ذلك أن يلتزم المواطنون بالتعليمات الصحية وبالتدابير الوقائية".

واكد على ضرورة تأمين أكبر عدد من الجرعات المضادة للفيروس الى المواطنين مع زيادة الفحوصات المختبرية اليومية، مضيفا أن السليمانية تمكنت من زيادة عمليات التطعيم ضد الوباء في المحافظة وزيادة عدد المنافذ التلقيحية.

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