السليمانية.. طوابير "غاز الطهي" مستمرة وسط انخفاض درجات الحرارة (صور)

شفق نيوز / أكد سكان في مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، ارتفاع أسعار أسطوانات غاز الطبخ جراء انخفاض درجات الحرارة مع اجتياح موجة الثلوج الإقليم.

وأبلغ عدد من السكان، وكالة شفق نيوز، أن خلال الأيام الماضية ومع انخفاض درجات الحرارة ازداد الطلب على الوقود والمحروقات ومنها الغاز".

وأضاف المواطنون، أن "بائعي أسطوانات الغاز لم يعد يروا مثل السابق، يتجولون في الأحياء والمناطق"، مشيرين إلى أن "سعر الأسطوانة الوحدة يتراوح سعرها الآن بين 10500 دينار إلى 11500 ألف دينار عراقي، في حين كانت سابقا تباع بـ8000 دينار.

ويأتي ذلك، في وقت حددت فيه حكومة إقليم كوردستان، سعر الأسطوانة الواحدة بـ7500 دينار للمستهلكين من قبل البائعين ومحطات الوقود.

أما عن أسباب الأزمة، فقد أكد عضو مجلس محافظة السليمانية، كريم علي، لوكالة شفق نيوز، أن "سبب أزمة غاز الطهي تعود إلى قلة توفير المنتج في الأسواق من قبل الجهات الحكومية"، مشيراً إلى أن "الغاز المنتج في كوردستان يصدر إلى باكستان وأفغانستان، وهذا ما يجعل من الأزمة تستمر".