السليمانية.. طمأنة رسمية بتوفر المواد الغذائية وتحذير للتجار من رفع الأسعار (صور)

طمأن مسؤولون في حكومة إقليم كوردستان، وغرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم الخميس، المواطنين بشأن توفر السلع الغذائية والمواد الأساسية في الأسواق والمخازن، مؤكدين عدم وجود أي خطر لنقصها، وفيما دعوا إلى عدم التزاحم في الأسواق وشراء كميات مفرطة، توعدوا بفرض عقوبات مالية وقانونية بحق التجار الذين يرفعون الأسعار.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، نوزاد غفور، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "جميع السلع والمواد الغذائية التي يحتاجها المواطنون يومياً متوفرة في المخازن، كما ستصل شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن "لا داعي لشراء كميات كبيرة من المواد كي لا تتعرض للهدر أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك لا مبرر للقلق أو الخوف من نقص أو ارتفاع أسعار المواد الأساسية"، مطالباً التجار بعدم استغلال الظروف ورفع الأسعار.

من جانبه، أكد المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، خلال المؤتمر، أن "الحكومة قامت بتوزيع الحصة الغذائية الشهر الأول (كانون الثاني/ يناير) كما تم تجهيز المخازن بحصص الشهرين الثاني (شباط/ فبراير) والثالث (آذار/ مارس)".

وأوضح أن "السلع متوفرة بكميات كبيرة أيضاً في مخازن القطاع الخاص، ويتم بشكل مستمر استيراد مواد إضافية، لذلك فإن الحديث عن احتمال نفاد المواد الغذائية أو الاحتياجات اليومية مجرد شائعات ولا أساس له".

وأشار كامل إلى أن "لجان الرقابة التابعة لوزارة التجارة تتابع أسعار السلع في الأسواق ولن تسمح بارتفاعها"، مجدداً دعوة المواطنين إلى عدم التزاحم في الأسواق.

وبيّن أن "التقديرات تشير إلى أن المخازن تحتوي على كميات كافية من المواد الغذائية الأساسية، وحتى في حال عدم وصول بضائع جديدة لمدة ستة أشهر، فلن يكون هناك خطر لنقص الاحتياجات اليومية".

وتوعد المدير العام للتجارة التجار وأصحاب المحال ممن يقومون برفع الأسعار بـ"غرامات مالية تبدأ من 50 ألف دينار وتصل إلى خمسة ملايين دينار، إضافة إلى إغلاق المحل من ثلاثة إلى عشرة أيام وفتح تحقيق قانوني بحق المخالفين".

وأضاف أن "الجهات الرقابية لن تسمح بأن يؤدي ارتفاع الطلب على المواد الغذائية إلى تراجع جودة السلع"، مشيراً إلى أن "اللجان الرقابية أتلفت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من 67 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كما فرضت غرامات تجاوزت 20 مليون دينار بحق المخالفين".

ولفت كامل إلى أن "إغلاق حدود إقليم كوردستان مع إيران إجراء مؤقت، ومع عودة الأوضاع إلى طبيعتها ستُفتح الحدود مجدداً، وفي الوقت الحالي يتم استيراد السلع من مصادر أخرى".

وكانت غرفة تجارة وصناعة السليمانية قد أكدت في وقت سابق أيضاً عدم وجود أي مشكلة في توفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، مشيرة إلى أن جميع أنواع المواد الغذائية متوفرة في المخازن والأسواق والمتاجر.