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السليمانية.. طلبة جامعيون يتوعدون بتوسيع تظاهراتهم ويحذرون من اهمال مطالبهم (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-14T07:53:24+0000
السليمانية.. طلبة جامعيون يتوعدون بتوسيع تظاهراتهم ويحذرون من اهمال مطالبهم (صور)

شفق نيوز/ توعد طلاب من جامعة السليمانية والجامعة التكنولوجية وجامعة گرميان وجامعة كويه، يوم الاثنين، بتوسيع احتجاجاتهم إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.

وقال المحتجون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وبعد المطالبة بالإفراج عن اصدقائنا الموقوفين في تظاهرة يوم أمس الأحد، نُصِر على مطالبنا المشروعة ومواصلنا مقاطعة قاعات الدراسة والاستمرار بالتظاهر لحين الاستجابة للمطالب".

وتركزت مطالب المحتجين بحسب البيان على ثلاثة نقاط الأولى منها هي، "الموافقة على إقرار قانون يلزم الحكومة بصرف المنح المالية للعام الدراسي 2022-2023 من قبل وزارة المالية والتعليم في إقليم كردستان وبصورة مستمرة".

والمطلب الثاني للمحتجين هو "تخفيض رسوم الدراسة المسائية مع مراعاة الوضع المالي لأسر الطلاب، فيما شددت النقطة الثالثة على "الاهتمام بالمساكن الجامعية( الأقسام الداخلية ) لجميع الجامعات والكليات وتوفير ميزانية لترميمها لطلبة السنة الأولى دون تمييز".

وحذر الطلبة المحتجون من "اتخاذ موقف آخر في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم".

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