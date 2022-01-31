سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية.. طلبة جامعيون يتظاهرون للمطالبة بمستحقات اساتذتهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-31T07:48:02+0000
السليمانية.. طلبة جامعيون يتظاهرون للمطالبة بمستحقات اساتذتهم

شفق نيوز/ نظم العشرات من طلبة الكلية التقنية في قضاء كلار، الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية للتضامن مع مطالب أساتذة الكلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن العشرات من طلبة الكلية التقنية في كلار مركز إدارة گرميان نظموا ولليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية بمساندة مطاليب أساتذة الكلية والخاصة بصرف الاستحقاقات المالية المتعلقة بالترفيعات والعلاوات والامتيازات المهنية المتعلقة بالتخصص.

وأضاف أن الطلبة المحتجين طالبوا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان بالاستجابة لتلك المطالب.

 

related

سائقو عجلات غاضبون يقطعون طريق كلار - السليمانية

Date: 2021-10-20 09:01:44
سائقو عجلات غاضبون يقطعون طريق كلار - السليمانية

أمن السليمانية يفرق المحتجين بالقوة خلال محاولته فتح الطرق المغلقة

Date: 2021-11-23 09:45:35
أمن السليمانية يفرق المحتجين بالقوة خلال محاولته فتح الطرق المغلقة

تظاهرة للطلبة في السليمانية احتجاجا على اغلاق جامعتهم

Date: 2020-10-04 08:22:56
تظاهرة للطلبة في السليمانية احتجاجا على اغلاق جامعتهم

الكاظمي يلتقي فلاحي السليمانية بعد استقباله بتظاهرة

Date: 2020-09-11 10:04:23
الكاظمي يلتقي فلاحي السليمانية بعد استقباله بتظاهرة

كلار.. عشرات المتظاهرين يطالبون بصرف رواتب متأخرة

Date: 2020-08-22 17:30:28
كلار.. عشرات المتظاهرين يطالبون بصرف رواتب متأخرة

بالصور.. أعمال شغب وتكسير في احتجاج أمام تربية السليمانية

Date: 2021-04-21 09:09:45
بالصور.. أعمال شغب وتكسير في احتجاج أمام تربية السليمانية

لليوم الثاني .. إغلاق طريق حيوي في إقليم كوردستان إحتجاجا على أسعار البنزين

Date: 2021-10-21 07:26:50
لليوم الثاني .. إغلاق طريق حيوي في إقليم كوردستان إحتجاجا على أسعار البنزين

صورة.. تظاهرة طلابية في السليمانية تقطع شارعاً رئيساً

Date: 2019-06-23 12:45:14
صورة.. تظاهرة طلابية في السليمانية تقطع شارعاً رئيساً