السليمانية.. طلبة جامعيون يتظاهرون للمطالبة بمستحقات اساتذتهم

شفق نيوز/ نظم العشرات من طلبة الكلية التقنية في قضاء كلار، الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية للتضامن مع مطالب أساتذة الكلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن العشرات من طلبة الكلية التقنية في كلار مركز إدارة گرميان نظموا ولليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية بمساندة مطاليب أساتذة الكلية والخاصة بصرف الاستحقاقات المالية المتعلقة بالترفيعات والعلاوات والامتيازات المهنية المتعلقة بالتخصص.

وأضاف أن الطلبة المحتجين طالبوا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان بالاستجابة لتلك المطالب.