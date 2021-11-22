السليمانية.. طلبة المعهد التكنيكي يمنعون دخول الأساتذة والموظفين

شفق نيوز/ لليوم الثاني تواليا تظاهر عدد من طلبة المعهد التكنيكي في محافظة السليمانية للمطالبة بزيادة التخصصات والمنح المخصصة لهم من قبل حكومة الإقليم، فيما قاموا بمنع دخول الموظفين والأساتذة للمعهد.

وقال مراسل شفق نيوز؛ إن مجموعة من طلاب المعهد التكنيكي في السليمانية تظاهروا في بداية الدوام أمام المعهد للمطالبة بتحسين المنح المقدمة لهم من قبل حكومة الاقليم والبالغة ٥٠ ألف للطلبة ممن يسكنون السليمانية و١٠٠ الف للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

وأضاف مراسلنا؛ أن إضافة لمشكلة المنح يعاني طلاب الأقسام الداخلية من نقص بعض الخدمات الاساسية في الأقسام الداخلية خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.

واشار الى ان المحتجين قاموا بمنع الأساتذة والموظفين من الدخول إلى المعهد احتجاجا على قطع وتقليل المنح المخصصة لهم.