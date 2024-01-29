السليمانية.. طلبة المرحلة 12 يطالبون بتقليل المناهج الدراسية ويدعون لتظاهرات

شفق نيوز/ دعا طلبة المرحلة 12 في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان، بتقليل المناهج الدراسية بسبب الإضراب الذي واكب العام الدارسي منذ بدايته.

وقال ممثل الطلاب المحتجين، أيوب أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العام الدراسي أوشك على النهاية ولغاية الآن الكثير من المدرسين لم يحضروا لقاعات الدراسة، وخلال الفصل الدراسي الأول لم يستطع أحد تجاوز أكثر من 20٪ من المناهج الدراسية فكيف ممكن أن يتجاوز 80٪ من المناهج خلال الوقت المتبقي".

وأضاف أحمد، أن وزير التربية تعهد بالحفاظ على مصلحة الطلاب، ونحن الآن أمام تهديد كبير بانتهاء العام الدراسي دون إتمام المناهج والتي سيكون ضحيتها الطلبة فقط.

وطالب بـ"تقليل المناهج الدراسية ليتمكنوا من أداء الامتحانات خصوصاً أنها ستكون في أجواء حارة"، داعياً في الوقت نفسه الطلبة جميعاً إلى "المشاركة في تظاهرات كبيرة يوم الأحد المقبل، أمام تربية السليمانية للمطالبة بحقَوقهم".