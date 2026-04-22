السليمانية.. طلبة السادس الإعدادي يقطعون طريقاً حيوياً احتجاجاً على "صعوبة المنهاج" (فيديو)

شفق نيوز- السليمانية

أقدم العشرات من طلاب الصف السادس الإعدادي في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية، يوم الأربعاء، على قطع الطريق الرئيس الرابط بين السليمانية وكركوك، عبر حرق الإطارات، احتجاجاً على ما وصفوه بصعوبة المنهاج الدراسي والمطالبة بإجراءات استثنائية تخص الامتحانات الوزارية.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن الطلبة تجمعوا في أحد المقاطع الحيوية من الطريق، قبل أن يقوموا بإشعال الإطارات وإغلاقه بشكل كامل، ما تسبب بتوقف حركة المركبات وحدوث اختناقات مرورية، خاصة مع كون الطريق يعد من الشرايين الرئيسية التي تربط بين محافظتي كركوك والسليمانية.

وأضاف الشهود أن الطلبة رفعوا شعارات تطالب وزارة التربية بتقليل المواد الداخلة في الامتحانات الوزارية، فضلاً عن اعتماد نظام "الدخول الشامل" لجميع الطلبة، بمن فيهم الذين لم يتمكنوا من إكمال متطلبات العام الدراسي بشكل كامل.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى كوران جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "الطلبة خرجوا اليوم للتعبير عن معاناتهم الحقيقية مع المنهاج الدراسي، الذي أصبح يفوق قدرتهم على الاستيعاب في ظل الوقت المحدود".

وأضاف أن "هناك ضغوطاً كبيرة يتعرض لها الطلبة، سواء من ناحية كثافة المواد أو صعوبة بعض المواضيع، ما يجعل فرص النجاح أقل مقارنة بالسنوات السابقة"، مطالباً وزارة التربية بـ"إعادة النظر في طبيعة الأسئلة وتقليل المنهاج بما يتناسب مع ظروف الطلبة".

وأشار جمال إلى أن "المطلب الآخر يتمثل في شمول جميع الطلبة بنظام الدخول الشامل للامتحانات الوزارية، لإعطاء فرصة لمن تعثر خلال العام الدراسي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد".

في المقابل، دعا مواطنون إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة للأزمة، بما يضمن عدم تعطيل الطرق العامة والإضرار بحركة المواطنين، مع التأكيد على أهمية الاستماع لمطالب الطلبة ومعالجتها ضمن الأطر القانونية.

ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بياناً بشأن الحادثة، فيما يُتوقع أن تتدخل القوات الأمنية لإعادة فتح الطريق وتنظيم حركة السير، بالتزامن مع متابعة مطالب الطلبة من قبل الجهات التربوية المختصة.