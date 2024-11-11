السليمانية.. طلبة الجامعة التكنولوجية يحتجون على تردي الخدمات في الأقسام الداخلية

شفق نيوز/ نظم العشرات من طلبة الجامعة التكنولوجية في السليمانية، مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأقسام الداخلية، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية وتعديل نظام الدخول والخروج، وذلك في ظل الأوضاع المتدهورة التي يعانون منها داخل هذه الأقسام، بالتزامن مع فصل الشتاء.

وقال أحد الطلاب المحتجين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن الطلاب يواجهون صعوبات متزايدة نتيجة نقص الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، لا سيما في ما يتعلق بالتدفئة والمياه الساخنة، مشيرًا إلى أن ظروف الشتاء تزيد من حاجتهم لتوفير هذه الخدمات بشكل عاجل. وأضاف أن النظام الحالي للدخول والخروج من الأقسام الداخلية يفرض قيودًا معقدة وغير عملية، مما يؤثر سلبًا على حياة الطلاب اليومية.

وفي خطوة تصعيدية للتعبير عن استيائهم، قام المحتجون بقطع الطريق الرئيسي بين السليمانية ورابرين لفترة وجيزة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور مؤقتًا قبل أن يعيدوا فتحه.

وأوضح الطلاب؛ أن هذه الخطوة جاءت نتيجة شعورهم بالإحباط من عدم الاستجابة لمطالبهم المتكررة بتحسين الظروف المعيشية في الأقسام الداخلية.

وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد الشكاوى من قبل طلبة الجامعات في السليمانية بشأن تدني مستوى الخدمات في الأقسام الداخلية، خاصة مع تزايد برودة الطقس في فصل الشتاء.

ويشير الطلاب إلى تكرار انقطاع المياه الساخنة، وتدني كفاءة نظام التدفئة، فضلًا عن حاجة الأقسام الداخلية إلى صيانة البنية التحتية لتحسين جودة الحياة السكنية داخل الحرم الجامعي.

مطالب المحتجين

ويطالب الطلبة المحتجون بتحسين خدمات التدفئة، من خلال توفير كميات كافية من الوقود لضمان تدفئة مناسبة في الغرف والمرافق العامة في الأقسام الداخلية.

كما يطالبون بتعديل نظام الدخول والخروج حيث يطالب الطلاب بإجراءات تسهيلية للدخول والخروج من الأقسام الداخلية، حيث يرون أن النظام الحالي غير عملي ويشكل عبئًا يوميًا عليهم.

وكذلك إصلاح البنية التحتية: تشمل المطالب إجراء إصلاحات عاجلة للبنية التحتية في الأقسام الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالحمامات والمرافق الأساسية التي تحتاج إلى صيانة دورية.

ردود الجهات المسؤولة

لم تصدر إدارة الجامعة التكنولوجية بعدُ بيانًا رسميًا حول الاحتجاجات، لكن من المتوقع أن يتم ترتيب لقاء مع ممثلين عن الطلاب لمناقشة مطالبهم.