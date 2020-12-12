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السليمانية.. إطلاق سراح صحفي بعد يوم من اعتقاله

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-12T16:26:30+0000
السليمانية.. إطلاق سراح صحفي بعد يوم من اعتقاله

شفق نيوز/ أطلقت السلطات الأمنية في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان يوم السبت سراح صحفي بعد يوم من اعتقاله بتهمة تغطية غير قانونية لاحتجاجات غير مرخصة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن السلطات الأمنية أطلقت قبل قليل سراح مراسل قناة "ان ار تي" في مدينة السليمانية كارزان طارق.

وأشار إلى أن قوات الأمن اعتقلت طارق أمس الجمعة أمام مبنى مجلس محافظة السليمانية بتهمة تغطية غير قانونية للاحتجاجات غير المرخصة مسبقاً.

وتشهد مدن وبلدات محافظة السليمانية احتجاجا منذ الثاني من الشهر الجاري احتجاجات على تردي الوضع المعيشي وتأخر صرف رواتب الموظفين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة الناطق.

ووفق مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، فإن 10 أشخاص من المتظاهرين والقوات الامنية سقطوا ضحايا خلال الاحتجاجات، إضافة إلى نحو 120 جريحاً.

كما تفيد أرقام "ميترو" بأن أكثر من 150 مقرا حزبيا ودائرة حكومية تم حرقها أو لحقتها أضرار مادية، إضافة إلى اعتقال نحو 100 متظاهر.

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