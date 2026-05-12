إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والغابات في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهدت محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، انطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والغابات" وذلك خلال مؤتمر علمي، بمشاركة منظمات بيئية وشرطة الغابات وعدد من الجهات المعنية، وسط دعوات إلى تشديد الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الثروة الحرجية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر عرض جملة من الخطط والتوصيات الهادفة إلى حماية البيئة والغابات والحد من التجاوزات التي تهدد المساحات الخضراء، ضمن مشروع مشترك نظمته مؤسسة "فيجن" للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع منظمة "آينده" لحماية البيئة، بعد سلسلة اجتماعات ونقاشات مع الجهات المختصة.

وقال ساكار صادق، مسؤول منظمة المستقبل للبيئة، خلال المؤتمر، بحضور مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأشهر الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات للخروج بحزمة توصيات خاصة بتطوير الواقع البيئي والحفاظ عليه، مبيناً أن الموسم الشتوي الحالي تميز بغزارة الأمطار، ما ساهم في نمو الأشجار والأعشاب بشكل لافت، وقد يرفع احتمالية اندلاع حرائق خلال فصل الصيف.

وأضاف أن من أبرز المقترحات التي خرجت بها الاجتماعات تأسيس محكمة خاصة بالقضايا البيئية لمحاسبة المتجاوزين على البيئة والغابات، إلى جانب فرض غرامات مالية مشددة بحق المخالفين، ومنع بيع حطب الأشجار بصورة علنية، ومحاسبة الجهات التي تقوم بقطع الأشجار واستخدامها لأغراض التدفئة أو النزهات.

وأكد أهمية تعزيز التوعية والتربية البيئية داخل المجتمع عبر توسيع حملات التثقيف في المدارس والمتنزهات والأماكن العامة، بهدف تعريف المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وآليات حمايتها.

كما دعا إلى توفير ملاكات وميزانيات كافية للمؤسسات والمنظمات العاملة في القطاع البيئي، فضلاً عن نصب كاميرات مراقبة في المتنزهات والمواقع السياحية والغابات للحد من التجاوزات وحماية الأشجار والمزروعات في إقليم كوردستان.