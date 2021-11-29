السليمانية.. طالبة تنهي حياتها بطريقة دموية داخل القاعة الدراسية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، يوم الاثنين، بانتحار طالبة داخل القاعة الدراسية في احدى مدارس المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً انهت، اليوم، حياتها بإطلاق النار على نفسها من مسدس بحوزتها داخل القاعة الدراسية في مدرستها (اعدادية شبول للنبات)، وتركت عبارة (نهاية يوم الحب)"، مبيناً أن "الطالبة في المرحلة 10 وكانت تجلس في القاعة الدراسية لوحدها بعد مغادرة زميلاتها إلى قاعة الكومبيوتر".

وأشار المصدر إلى أن "الطالبة تسكن حي ابراهيم احمد، وقد كتبت تلك العبارة في إحدى الدفاتر المدرسية التي تم العثور عليها في حقيبتها"، مؤكداً أن "التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث".