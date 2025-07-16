السليمانية.. إضراب عام للمرور احتجاجاً على تأخير الرواتب

السليمانية – شفق نيوز

أعلن موظفو مديرية مرور محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، تنفيذ إضراب عام عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 76 يومًا.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن "أعدادًا كبيرة من المواطنين من داخل المحافظة وباقي المحافظات توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى مبنى مديرية المرور لإنجاز معاملاتهم، إلا أنهم تفاجأوا بإغلاق البوابة الرئيسية للمبنى نتيجة إعلان الإضراب من قبل الموظفين".

وأضاف أن "معظم شوارع المحافظة بدت خالية من أفراد شرطة المرور، بعد أن كانت المديرية قد قلّلت خلال الأيام الماضية من دوام الموظفين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واستمرار أزمة الرواتب، إلا أن جميع الموظفين أعلنوا اليوم إضرابًا شاملاً دون تحديد موعد استئناف الدوام الرسمي".

من جهته، قال المواطن محمد أحمد، وهو أحد المراجعين المتجمعين أمام مبنى المديرية، إنه "في هذه الأزمة، المتضرر الأول والأخير هو المواطن، لا نتسلم رواتبنا، وفي ذات الوقت لا نستطيع إنجاز المعاملات، لأن الدوائر الخدمية تُضرب عن العمل، نحن نؤمن أن الإضراب حق مشروع للموظفين، لكنه في النهاية ينعكس أيضًا على المواطنين العاديين".

وأضاف: "نطالب الحكومة الاتحادية في بغداد بحل هذه الأزمة وصرف الرواتب، كما نناشد حكومة إقليم كوردستان بالالتزام بالإجراءات الدستورية وتنفيذ القوانين لضمان صرف مستحقات الموظفين وإنهاء هذه الأزمة المتكررة".