السليمانية.. ضخ أكثر من 660 الف كيلو غرام من اللحوم و مصادرة طن ونصف أخرى

شفق نيوز / أعلن مذبح السليمانية، يوم الثلاثاء، عن ضخ أكثر 660 الف كيلو غرام من اللحم الاحمر الى الاسواق في عيد الفطر، فيما تمت مصادرة نحو طنٍ ونصف الطن من اللحوم غير الصالحة للاستخدام.

وقال مدير مذبح السليمانية شالاو عارف لوكالة شفق نيوز إنه "تم تجهز أسواق السليمانية بـ٦٦٧ الفاً و ٤٠٠ كيلو غرام من اللحم الى الاسواق لعيد الفطر من قبل مذبح السليمانية".

وأضاف عارف" كما وتمت مصادرة ما يقارب طن و ٥٠٠ كيلو غرام من اللحم من قبل الفرق الصحية كونها كانت تحمل بعض الامراض و البعض الاخر غير صالح للاستهلاك و تم التخلص منها بطرق قانونية".