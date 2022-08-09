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السليمانية.. ضبط 64 كيلو غرام من الكريستال (فيديو)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-09T13:47:38+0000
السليمانية.. ضبط 64 كيلو غرام من الكريستال (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية اليوم الثلاثاء، ضبط 64 كيلوغراما من الكريستال في احدى منافذ المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان قوات اسايش السليمانية وبناء على تعليمات وتوصيات رئيس جهاز أمن إقليم كردستان وأمر القاضي، وفي إطار حملة اعتقال مهربي المخدرات ومنع انتشار أي نوع من المخدرات، 

وبعد التحقيق والمتابعة وبأمر من القاضي بتاريخ 2022/8/4 عند منفذ تاسلوجة في السليمانية تم إلقاء القبض على متهم كانت بحوزته 64 كيلوغراما من المواد المخدرة مخبأة في علب زيت السيارات. 

واضاف البيان ان المواد المخدرة جلبت من خارج اقليم كوردستان لادخالها الى السليمانية.

وبين البيان ان المتهم من اهالي السليمانية اسمه (A، H، M)، من مواليد عام 1974، وقد تم اعتقاله وفقا للمادة (25) من قانون قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي.

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