السليمانية.. ضبط نحو 8 أطنان من الرز منتهي الصلاحية

شفق نيوز/ ضبطت اللجان المشتركة في السليمانية، يوم الأربعاء، حوالي 7.5 أطنان من الأرز منتهي الصلاحية داخل أحد المخازن.

وأفادت مصادر مطلعة في اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز، بأنه "اعتمادا على معلومات دقيقة من مديرية أسايش السليمانية تم اكتشاف كمية كبيرة من الأرز منتهي الصلاحية مخزنة في ظروف غير صالحة داخل المخزن".

وكشفت التحقيقات الأولية أن "صاحب المخزن قام بتبديل الأكياس الأصلية للرز التي تحمل تواريخ نفاذ الصلاحية بأكياس جديدة تحمل تواريخ مزيفة، في محاولة للقيام بعملية غش تجاري".

وأوضحت المصادر، أن "مدة نفاذ صلاحية الأرز المضبوط تجاوزت الشهرين، مما يجعله غير صالح للاستهلاك".

وأكدت المعلومات المتوفرة أن "الكمية المضبوطة لم تصل إلى أسواق السليمانية بعد، إلا أن اللجان المشتركة ستواصل متابعة السوق بشكل دقيق لضمان عدم تسرب أي مواد غير صالحة للاستهلاك".

ويجري الآن التحقيق مع صاحب المخزن بتهمة الغش التجاري، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.