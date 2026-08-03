السليمانية.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات واعتقال 6 متاجرين بها

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، إلقاء القبض على ستة متاجرين بالمخدرات خلال ثلاث عمليات أمنية منفصلة نُفذت في محافظة السليمانية، مشيرة إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والتهريب إلى خارج العراق.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العملية الأولى، نُفذت في 16 تموز/ يوليو 2026، وجاءت بعد عمليات متابعة وتحقيق من قبل مديرية مكافحة المخدرات التابعة لها، وأسفرت عن ضبط 3.5 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا، فضلاً عن اعتقال البائع والمشتري.

وأشارت إلى أن العملية الثانية، جرت في 25 تموز/ يوليو 2026، وأسفرت بعد المتابعة والتحقيق عن ضبط 5.3 كيلوغرامات من مادة الأفيون، كانت معدة للتهريب إلى عدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت أن العملية الثالثة، نُفذت في الأول من آب/ أغسطس 2026، وجاءت بعد جمع معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، وتم خلالها ضبط 149 ألفاً و490 حبة مخدرة، إضافة إلى 350 حقنة تحتوي على مواد مخدرة، كانت معدة للتهريب إلى إحدى الدول العربية المجاورة.

وأكدت مؤسسة أمن إقليم كوردستان أن المتهمين أُوقفوا وفق المادة (25) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.