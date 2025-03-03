السليمانية.. ضبط أغذية فاسدة بكميات كبيرة في أول أيام رمضان

شفق نيوز/ كثفت مديرية الرقابة التجارية في السليمانية حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية خلال شهر رمضان، وذلك لضمان جودة السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

ووفقاً للجهات الحكومية فقد أسفرت الحملات عن ضبط 18 مخالفة غذائية خلال يومين فقط، بالإضافة إلى كشف وإتلاف كميات كبيرة من اللحوم والكبد المستورد غير الصالح للاستهلاك البشري، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وقال مدير الرقابة التجارية في السليمانية، بڵند أحمد محمد، لوكالة إن "فرق الرقابة نفذت خلال الأيام الأولى من رمضان ست جولات يومية على الأسواق بالتنسيق مع إدارة قضاء السليمانية، حيث تم التركيز على مراقبة الأسعار والجودة، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع المستوردة".

وأضاف محمد، أن "المواد المضبوطة شملت منتجات لا تتوافق مع المعايير الصحية أو تم تخزينها بطرق غير سليمة"، مؤكداً "استمرار الحملات الرقابية حتى نهاية رمضان، مع فرض عقوبات قانونية على المخالفين".

في المقابل، أشار كوران قادر، رئيس اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إلى أن "فرق الرقابة تمكنت من ضبط نحو خمسة آلاف كيلوغرام من الكبد المستورد المغلف، الذي دخل المحافظة من خارج الإقليم، وأثبتت الفحوصات عدم صلاحيته، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد التاجر المستورد".

وأضاف أن "المواد المضبوطة كانت غير صالحة للاستخدام البشري، كما وجهت الإدارة المحلية في السليمانية بإطلاقها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التاجر الذي قام باستيراد هذه المواد".

هذا وكشف كوران قادر، يوم أمس، عن "ضبط أكثر من 20 طناً من اللحوم المستوردة المخزنة في أحد المخازن بالحي الصناعي، حيث أثبتت الفحوصات المختبرية عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ما استدعى إتلافها الفوري لمنع تسربها إلى الأسواق".