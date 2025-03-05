السليمانية.. "صلاة التراويح" عبادة وموروث اجتماعي يتجدد كل عام (صور)

شفق نيوز/ تُعد صلاة التراويح من الطقوس الرمضانية التي تحظى بأهمية خاصة لدى المسلمين، وفي السليمانية بإقليم كوردستان تحافظ هذه العبادة المسائية على أجوائها منذ مئات السنين حيث يحرص الأهالي من مختلف الأعمار بعد الانتهاء من وجبة الإفطار على التوجه إلى المساجد لأدائها كشعيرة دينية وكذلك لتعزيز التآخي والتراحم بين الناس.

ويقول إمام وخطيب جامع "بختور" في السليمانية، الشيخ سوران عبد الكريم، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "صلاة التراويح ليست مجرد عبادة يؤديها المسلمون، بل هي تقليد متجذر في ثقافة المجتمع السليماني، حيث يجتمع المصلون في المساجد بعد صلاة العشاء لأداء هذه الشعيرة التي تبعث الطمأنينة في النفوس وتنشر أجواء المحبة والسكينة".

ويضيف "المساجد في المدينة تشهد إقبالاً واسعاً من الأهالي، الذين يحرصون على أداء الصلاة في جماعة، ما يعزز الترابط الاجتماعي بين الأفراد، ويعمّق قيم التآزر والتكافل بينهم".

ويؤكد أن "صلاة التراويح ليست مجرد عبادة فردية، بل هي فرصة حقيقية لتعزيز الروابط الاجتماعية، حيث يلتقي الجيران والأصدقاء بعد الصلاة، ويتبادلون التهاني والدعوات، مما يزيد من أواصر الحب والمودة بينهم، كما أن هذه الطقوس تعكس وحدة المسلمين وتؤكد على أهمية التعاون والتآخي خلال الشهر الفضيل".

ولا تقتصر أجواء صلاة التراويح على مدينة السليمانية فحسب، بل تمتد إلى مختلف مدن إقليم كوردستان، حيث تتجمع العائلات في المساجد لأداء الصلاة والاستمتاع بالأجواء الروحانية الفريدة التي يتميز بها شهر رمضان، ويحرص الكثير من الشباب والأطفال على المشاركة في هذه العبادة، مما يضمن استمرار هذا التقليد الديني عبر الأجيال، ويعزز من الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.