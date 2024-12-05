السليمانية.. إصابة 5 طلاب بشجار عنيف في إحدى الجامعات

شفق نيوز/ شهدت الجامعة التقنية في السليمانية، يوم الخميس، شجاراً عنيفاً بين الطلاب ما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم، دون معرفة الأسباب.

وقالت مصادر من داخل الجامعة لوكالة شفق نيوز، إن "الشجار كان شديداً لدرجة أن حراس الجامعة لم يتمكنوا من السيطرة على الوضع وتحولت المواجهة إلى اشتباك باستخدام العصي والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضافت المصادر "تم استدعاء الشرطة لفك الاشتباك وتمكنت من احتواء الوضع ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرة إلى أن "أحد الجرحى في حالة خطرة ويخضع حالياً للمراقبة الطبية المكثفة".

وأكدت مصادر أخرى أن "الخلاف بدأ داخل الحرم الجامعي قبل أن يتصاعد إلى مواجهة عنيفة، مما أثار قلقاً كبيراً بين الطلاب والكوادر التعليمية".

وتسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية تعزيز التدابير الأمنية في الجامعات، إلى جانب تقديم برامج توعوية لتعزيز ثقافة الحوار وتجنب النزاعات التي قد تؤدي إلى مثل هذه الحوادث.