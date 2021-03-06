السليمانية.. إصابة 13 معظمهم أفراد أمن وسجناء في حادث مروّع

شفق نيوز/ أفاد متحدث باسم المرور، السبت، بإصابة 13 شخصا معظمهم أفراد أمن وسجناء نتيجة حادث سير مروع في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال النقيب علي عبدالله المتحدث باسم مديرية مرور ادارة منطقة رابرين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقع مساء السبت عند إشارة المرور في منطقة رزكاري بقضاء رانيا نتيجة اصطدام عجلة نوع "بيك اب" بعجلة لقوات الامن (الاسايش).

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة ٦ عناصر من الاسايش و٥ سجناء كانوا في عجلة قوات الأمن، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين كانا يستقلان عجلة الـ"بيك اب".

وتابع عبد الله أنه تم نقل المصابين كافة الى مستشفى قضاء رانيا العامة لتلقي العلاج.