السليمانية.. إصابة 13 شخصا بينهم نساء وأطفال بحادث سير في جمجمال

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة جمجمال بمحافظة السليمانية، اليوم الجمعة، إصابة 13 شخصا بينهم نساء وأطفال بحادث سير على أحد الطرق الرئيسة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر الى مكان الحادث إن الحادث وقع على أحد الطرق الرئيسية في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، ما ادى الى اصابة 13 شخصا.

من جهتها قالت مديرية صحة جمجمال الحادث في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فريق الطوارئ وصلت إلى مكان الحادث وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى".

وأضافت أن "الحادث وقع على الطريق الرابط بين قضاء جمجمال بمنطقة سنگاو"، مشيرة إلى ان "الضحايا هم 5 نساء و 3 رجال و 5 أطفال".